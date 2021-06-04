Киев, 4 июня 2021, 15:40 — REGNUM Украинские пограничники обнаружили партию контрабандных сигарет в поезде Киев — Вена. Об этом сообщила 4 июня пресс-служба «Укрзализныци».
Контрабанда была найдена в ходе досмотра на пункте пропуска в районе города Чоп.
Он также добавил, что приказал усилить меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине правоохранители изъяли более тонны незаконно добытого янтаря на общую сумму около $1,1 млн.
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