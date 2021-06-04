Тирасполь, , 15:53 — REGNUM Жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обращаются с просьбой восстановить оздоровительный отдых для детей в допандемийном режиме. Об этом глава ПМР Вадим Красносельский 4 июня сообщил в своём телеграм-канале.

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В Приднестровье в 2020 году из-за пандемии была ограничена деятельность детских оздоровительных лагерей, а также отменены походы для детей и другие подобные мероприятия. Красносельский отметил, что отсутствие подобных видов отдыха может негативно сказаться на здоровье детей.

«Есть основания для опасений относительно того, что отсутствие должного отдыха, общения, оздоровления может в перспективе оказаться не менее опасным, чем риск заражения коронавирусом. Вопрос сложный», — написал глава ПМР.

Он сообщил, что вопрос рассмотрят на заседании Оперативного штаба по борьбе с пандемией, после чего будет принято решение.

Стоит отметить, что в Приднестровье снижаются темпы распространения коронавируса. В республике законсервировали часть ковидных госпиталей.

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