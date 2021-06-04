Оренбург, , 15:32 — REGNUM В Оренбурге городской архив нуждается в немедленном переезде. Для хранения документов подыскали здание, аренда которого за три года обойдется бюджету в 4,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В новом здании архив разместят уже в августе 2021 года. Сейчас хранилище находится в двух зданиях — на улицах Народная и Химическая. Общая площадь, занимаемая хранилищем документов, составляет около 400 квадратных метров.

Архивы расположены полуподвальных помещениях, в зданиях жилых домов, уровень влажности в них не соответствует норме. Между тем, согласно федеральному закону, в помещениях хранилищ должен соблюдаться особый температурный режим и уровень влажности воздуха, обязательна вентиляция.

По словам заместителя главы Оренбурга Дмитрия Бевза, чиновники рассматривали два варианта переезда, в том числе участие в программе «Аренда за рубль». Однако произведённые расчеты показали, что для реконструкции помещений в историческом доме потребуются огромные затраты и длительное время. А горархив нуждается в срочном переезде. В результате выбрано помещение по адресу пер. Северный, 1. Уже пройдена экспертиза помещений, и выдано положительное заключение.

«Аренда помещений за бюджетные деньги для муниципальных структур — обычная практика», — подчеркнул Бевз.