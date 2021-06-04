Брянск, 4 июня 2021, 15:39 — REGNUM К сносу аварийного дома, расположенного на Московском проспекте, приступила 4 июня подрядная организация в Брянске. Владелица одной из квартир четыре года отказывается от нового жилья, сообщает пресс-служба городской администрации.
Двухэтажный дом №33 был признан аварийным ещё в 2017 году. Собственники жилья получили новые благоустроенные квартиры с социальным ремонтом. Однако владельцы квартиры №1 отказались переезжать в новое жилье. В Советском районе по улице Романа Брянского им предоставили квартиру, почти на 20 кв. м превышающую старую, с балконом, сантехникой и плитой. Несмотря на решение суда о выселении, люди продолжали находиться в аварийных помещениях, из-за чего затягивался снос здания.
В присутствии властей женщина забрала из дома последние вещи, большую часть которых вывезла накануне. Подрядчик снесёт здание в течение одного дня.