Москва, , 15:30 — REGNUM На курс рубля влияет огромное количество иных, и куда более весомых факторов, чем просто желание Минфина ребалансировать свой портфель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, правительство РФ не будет одномоментно продавать имеющиеся в ФНБ доллары. Так как это однозначно обвалит курс рубля, и первым пострадавшим станем сам Минфин, который потеряет на курсовых разницах.

Выход из столь масштабных финансовых позиций всегда осуществляется крайне осторожно и неспешно — небольшими дозами.

Во-вторых, с точки зрения общего объема обращающихся в России долларов, запасы Минфина не так уж и велики.

Решение правительства полностью избавиться от американской валюты в своих резервах, полагаю, вызовет еще немало споров. Ведь данная операция вполне может принести и убытки.

Так что связана она, скорее всего, с желанием снизить зависимость от доллара до минимально возможной. То есть исключительно политической составляющей вопроса. А вот рядовых граждан «высокая политика» касаться не должна.

Если вы считаете, что доллару место в ваше валютной корзине (а она должна быть именно мультивалютной), то и спешить с продажей не стоит», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленная дедолларизация Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должна влиять на валютную стратегию жителей РФ. Эксперты рекомендовали населению не продавать доллары.

Читайте также: Жителям России объяснили, что после решения ФНБ делать с долларами