Ижевск, , 15:30 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июня текущего года численность официально зарегистрированных безработных составила 8805 человек, свидетельствуют материалы министерства социальной политики республики. Количество безработных сократилось на 45% по сравнению с данными на начало текущего года, когда на учете состояли 16 017 тыс. человек, и на 56,9% при сравнении с данными на начало июня 2020 года — 20 431 человек.

Уровень безработицы в республике на указанную дату составил 1,14% от экономически активного населения, годом ранее показатель составлял 2,68%.

Ниже среднего по республике уровень безработицы наблюдается в шести муниципалитетах — В Воткинске, Глазове, Ижевске, а также в Увинском, Якшур-Бодьинском и Игринском районах.

На портале «Работа в России» по Удмуртии в настоящее время предлагается 6809 вакансий на 18 211 рабочих мест со средней заработной платой в размере 22,8 тыс. рублей. Максимальное количество вакансий предлагается в сферах производства, здравоохранения, образования и науки.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России упал с 6,4% на пике в августе 2020 года до 5,4%. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин в мае текущего года. По его словам, сейчас программой ФОТ 3.0 пользуются уже не так активно, поскольку отрасли восстанавливаются: «Что касается программ федеральных — это программа переподготовки, ею смогут воспользоваться 168 тысяч граждан».

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