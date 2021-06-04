Москва, , 15:29 — REGNUM Законопроект о праве регионов менять систему налогообложения самозанятых разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Парламентарии предлагают разрешить региональным властям самостоятельно определять налоговую ставку в сторону ее уменьшения.

Сейчас для самозанятых сегодня существует два вида налоговых ставок. Если товары, работа и услуги реализовываются физическим лицам, то самозанятые платят в казну 4% от полученного дохода. Если работа ведётся с юридическими лицами, то 6% от дохода.

В России в качестве самозанятых зарегистрировано около 1,8 млн человек. Общая выручка от оказанных ими услуг в прошлом году достигла 200 млрд рублей. Сумма уплаченных налогов приблизилась к 10 млрд рублей.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.

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