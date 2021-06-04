Калуга, , 15:34 — REGNUM В Калуге в суд направлено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом 4 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Обвиняемый, являясь начальником участка, находясь на строительной площадке, проявил преступную небрежность при организации строительных работ на объекте, не выделил специальные места для нахождения работников за пределами опасных зон, допустил на объект рабочих без касок. В августе 2020 года начальник участка отдал распоряжение подчиненным работникам по перевозке песка, при этом, один из работников не имел права управления землевозом, в результате чего допустил наезд на работницу подрядной организации. Потерпевшая скончалась.

Наказание за данное преступления предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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