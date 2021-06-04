Куала-Лумпур, , 15:23 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что министры и заместители министров с июня не будут получать зарплату, потому что средства пойдут на финансирование борьбы с COVID-19, сообщает Antara.

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Зарплаты чиновников в течение трёх месяцев, начиная с июня, будут перечислены на счет Amanah Disaster для финансирования борьбы с COVID-19.

«Это шаг, который дает понимание сообществу, что трудности повседневной жизни перед лицом пандемии необходимо разделять вместе», — заявил премьер-министр Малайзии.

Число носителей коронавируса в Малайзии продолжает расти. В Малайзии за сутки выявляют больше семи тысяч носителей. В результате в стране зарегистрировано 595 374 случая заражения SARS-CoV-2. Карантин введен с 1 по 14 июня 2021 года во всех штатах Малайзии.

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