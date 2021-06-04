Берлин, , 15:21 — REGNUM Власти Германии считают неправдоподобными обстоятельства интервью с задержанным в Минске основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, заявил 4 июня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«Правительство самым серьезным образом осуждает эту демонстрацию Протасевича (по телевидению)», — сказал Зайберт.

Он предположил, что блогер мог «подвергнуться давлению, в результате чего был вынужден дать столь неправдоподобные признания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью белорусскому телевидению Роман Протасевич заявил, что некий российский олигарх регулярно перечислял денежные средства телеграм-каналу Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским. Он не исключил, что «бизнесмен из РФ» делал это в обмен на публикацию определённой информации.

Читайте также: Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы