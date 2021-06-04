Луганск, 4 июня 2021, 15:28 — REGNUM Задержанный в Минске оппозиционер Роман Протасевич мог служить снайпером в неонацистской банде «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил 4 июня на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что благодаря задержанному оппозиционеру в Донбасс попадали те, кто хотел повоевать на стороне ВСУ. Стоимость подобного «развлечения» составляла $5 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «сделает больно» президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если Минск позволит следователям ЛНР допросить Протасевича.
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