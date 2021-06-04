Луганск, , 15:28 — REGNUM Задержанный в Минске оппозиционер Роман Протасевич мог служить снайпером в неонацистской банде «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил 4 июня на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«По данным наших источников из ОТГ (оперативно-тактической группировки ВСУ — ИА REGNUM) «Север», Протасевич являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь», — рассказал он.

Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что благодаря задержанному оппозиционеру в Донбасс попадали те, кто хотел повоевать на стороне ВСУ. Стоимость подобного «развлечения» составляла $5 тыс.

«В стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов», — сообщил Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «сделает больно» президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если Минск позволит следователям ЛНР допросить Протасевича.

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