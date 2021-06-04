Лондон, , 15:25 — REGNUM Власти Британии выступают за привлечение к ответственности лиц, причастных к записи интервью с один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на белорусском телевидении, так как считают, что оно было дано последним под угрозой физического насилия. Об этом 4 июня написал глава МИД Британии Доминик Рааб на своей странице в соцсети Twitter.

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«Тревожное интервью Протасевича прошлым вечером явно было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Также Рааб заявил, что, по его мнению, якобы имеющееся в Белоруссии преследование защищающих «права человека и свободу СМИ» должно быть прекращено.

«Те, кто вовлечен в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности», — заключается в сообщении главы британского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из основателей телеграм-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, задержанный 23 мая в аэропорту Минска, признал свою вину в организации и подготовке действий, которые нарушают общественный порядок.