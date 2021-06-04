Москва, , 15:20 — REGNUM История со строительством наземного участка газопровода Baltic Pipe довольно неоднозначная, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

«Во-многом ускоренное одобрение разрешения на строительство, выданного в 2019 году, было обусловлено политическим давлением со стороны США — проект продвигался в пику «Северному потоку — 2», которому как раз в это время чинились различные препоны, в том числе и по экологическим соображениям.

Поскольку большая игра вокруг российского газопровода сейчас несколько утихла, закончившись компромиссом между Вашингтоном и Берлином, нынешнее решение датских властей может быть чисто техническим.

Раз спешить больше некуда, можно настоять на более тщательной проработке экологических вопросов.

С другой стороны, Польша с этим проектом теперь выступает как потенциальный конкурент тому газовому хабу, который немцы планируют создать на основе поставок российского трубного газа.

Нельзя исключить, что немецкий истеблишмент сейчас применил свои рычаги давления, чтобы убедить датчан не спешить с продолжением проекта.

Возможно, шпионский скандал, связанный с тем, что датские спецслужбы помогали США организовать прослушку переговоров Меркель и других немецких руководителей тоже всплыл сейчас не случайно и дал немцам дополнительные козыри», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, которое было выдано управлением по охране окружающей среды Дании, отозвано датским апелляционным советом.

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