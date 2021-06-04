Лондон, , 15:24 — REGNUM По итогам мая 2021 года дилеры в Великобритании продали 156 737 новых автомобилей — в восемь раз больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Однако, по данным SMMT, по сравнению с маем 2019 года текущие продажи сократились на 14,7%.

За первые пять месяцев 2021 года на рынке новых автомобилей Великобритании было продано 723 845 машин, что на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что доля подзаряжаемых гибридов на авторынке Великобритании выросла в 2021 году на 13,8% по сравнению с 7,2% годом ранее.

Тремя самыми продаваемыми моделями за период с января по май 2021 году в Великобритании стали: Vauxhall Corsa (20 024 ед.), Ford Fiesta (17 700 ед.) и Mercedes класса A (16 752 ед.).

Напомним, в мае 2021 года продажи автомобилей в Германии выросли по сравнению с маем 2020 года на 37%, 230 600 экземпляров.

Читайте также: Компания Ineos отложила старт выпуска внедорожника Grenadier