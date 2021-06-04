Москва, , 15:18 — REGNUM Самолёт А-321, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург — Москва, благополучно приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево» после срабатывания датчика неисправности передней стойки шасси. Об этом сообщили 4 июня сообщили в экстренных службах.

«Аэробус А321 рейсом из Санкт-Петербурга совершил посадку в аэропорту «Шереметьево», — уточнил представитель экстренных служб.

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Уточняется, что датчик неисправности сработал во время снижения при подлёте к московскому аэропорту. Сам полёт проходил в штатном режиме.

В результате никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Обстоятельства авиационного инцидента предстоит выяснить соответствующим специалистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая экстренную посадку с московском аэропорту совершил самолёт Boeing-777. Лайнер авиакомпании «Россия» следовал из Южно-Сахалинска в Москву. Незадолго до посадки у самолёта сработал датчик низкого давления в левой стойке шасси. Посадка прошла в штатном режиме.