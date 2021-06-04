Москва, , 15:20 — REGNUM Современная Украина является самым успешным проектом США на постсоветском пространстве. Об этом 4 июня заявил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

По его словам, современная политическая система Украина создавалась США не только как чисто антироссийский проект, но еще и как антиевропейский инструмент влияния Вашингтона.

«Изначально предусматривалось, что она будет и антироссийским, и антиевропейским проектом. Сегодня Украина это демонстрирует, критикуя Германию. Это многофункциональный проект. Я считаю, что на постсоветском пространстве Украина стала самым успешным проектом США», — сказал политик.

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