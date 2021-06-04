Загреб, , 15:16 — REGNUM В 2021 году в большинстве стран региона Западных Балкан цены на недвижимость росли, сообщает портал Investitor.

Таким образом, Загреб обогнал Белград по ценам на недвижимость. Агенты по недвижимости говорят, что цены в Хорватии сильно различаются в зависимости от местоположения. Все зависит от того, покупается ли квартира в Загребе, на побережье или в другом уголке Хорватии.

Однако при средней цене квадратного метра жилой площади в Сербии работать придется три месяца, потому что средняя зарплата 550 евро, а средняя цена квадратного метра — 1400 евро.

«Что касается региона, то в Сараево и в Загребе в Белграде цены на квартиры в среднем схожи. Если по последним данным средняя зарплата в Сербии, по статистике, составляет 500 евро, у нас должно быть три зарплаты, чтобы получить один квадрат, средняя цена которого составляет около 1400 евро. Так что, если вам нужно выделить три средних зарплаты на квадратный метр жилой площади, это означает, что цена завышена по всем параметрам», — говорит Горан Родич из строительной палаты Сербии.

Согласно отчету Республиканского геодезического управления Сербии за 2020 год, в Сербии было продано недвижимости на 4,2 миллиарда евро, а самая дорогая недвижимость — 9632 евро — в «Белграде на воде». В тот же период 67 процентов недвижимости было куплено за наличные, а 33 процента приходилось на жилищные ссуды.