Роттердам, Нидерланды, , 15:14 — REGNUM Представители студии Vertigo Games подробнее рассказали о своей новой игре под названием After the Fall. Трейлер с комментариями разработчиков был опубликован на YouTube-канале PlayStation.

В ролике разработчики проекта показывают различные элементы игры и рассказывают о них. Основное внимание в трейлере было сконцентрировано на разнообразных противниках и оружии, которым сможет пользоваться протагонист.

After the Fall будет доступна на устройствах PS VR, Steam VR и Oculus. Релиз игры ожидается летом 2021 года.

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