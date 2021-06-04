Тюмень, , 15:13 — REGNUM В Тюменской области пять водоёмов у санаториев и баз отдыха получили положительное заключение по безопасности для купания. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам получило АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», ООО «Дардиель-Ски» (Кулига парк), АНО «Витязь», база управления ЖКХ города Ишима на реке Ишим, АО «База отдыха Верхний Бор».

Для оценки возможности использования водоёмов для купания принимаются во внимание место расположения водоёма, его окружение, площадь акватории, глубина, наличие туалетов, раздевалок, организация сбора и удаления твёрдых коммунальных отходов, отметили в надзорном ведомстве.