Москва, 4 июня 2021, 15:13 — REGNUM Средства ФНБ, которые будут выведены из долларовых активов и переведены в юани и золото, не попадут на российские биржи, соответственно, на курсе рубля к доллару никак не скажутся, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, жителям России рекомендовали не продавать доллары после того, как Минфин объявил о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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