Москва, , 15:13 — REGNUM Средства ФНБ, которые будут выведены из долларовых активов и переведены в юани и золото, не попадут на российские биржи, соответственно, на курсе рубля к доллару никак не скажутся, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

«Никаких причин для того, чтобы сейчас сломя голову бежать в обменники и продавать доллары, у населения нет. Более того, спрос на доллары на внутреннем российском рынке сохранится на прежнем уровне.

С одной стороны, в последние месяцы российский импорт интенсивно нарастает, а значит, валюта потребуется импортерам.

С другой другой, бюджетное правило никто не отменял, а котировки нефти остаются на высоких уровнях, следовательно, Центробанк продолжит скупку валюты в резервы на валютной секции Московской биржи», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям России рекомендовали не продавать доллары после того, как Минфин объявил о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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