Нур-Султан, , 15:12 — REGNUM По состоянию на 1 мая 2021 года население Нур-Султана превысило 1,2 млн человек, сообщили в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

Численность населения столицы Казахстана с начала года выросла на 1,24%, Алма-Аты — на 0,8%, до 1,99 млн человек, Чимкента — на 1,46%, до 1,09 млн человек.

Вместе с тем население Северо-Казахстанской области сократилось на 0,28%, Кустанайской области — на 0,16%, Павлодарской и Восточно-Казахстанской области — на 0,09%. Миграционный отток наблюдается в 13 из 17 регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта 2021 года численность населения Казахстана составила 18 917,2 тыс. человек. На долю городского населения приходится 59,1%, сельского — 40,9%.

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