Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Американская группа Imagine Dragons представила новый ролик на свою песню Follow You («Следую за тобой»). Видео было опубликовано с подзаголовком «Летняя версия 2021» 4 июня на YouTube-канале коллектива.

В новом клипе показан процесс записи песни Follow You. В ней музыканты поют о безоговорочной любви и готовности следовать за другим человеком: «Я всегда буду рядом, куда бы тебя ни забросила жизнь. Ты знаешь, я пойду за тобой».

ИА REGNUM напоминает, что Imagine Dragons представили песню Follow You ещё в марте 2021 года. Композиция войдет в пятый студийный альбом группы.

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