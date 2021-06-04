Кишинёв, , 16:14 — REGNUM Евросоюз при предоставлении Молдавии финансовой помощи может выдвинуть такие условия, которые негативно скажутся на населении страны. Об этом 4 июня заявил экс-президент Молдавии председатель Партии социалистов Игорь Додон на своём YouTube-канале.

Политик прокомментировал новость о том, что Европейская комиссия одобрила план восстановления экономики Молдавии на сумму €600 млн.

«Если помощь будет оказана по каким-то политическим и социальным критериям, например, государство должно повысить пенсионный возраст … Я считаю, что нам такие условия не нужны», — сказал Додон.

Он также выразил надежду, что деньги от Евросоюза потратят на инфраструктуру Молдавии, а не передадут неправительственным организациям.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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