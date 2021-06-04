Любляна, , 15:10 — REGNUM Парламент Словении одобрил поправки к законам об автомобильном транспорте, которые создают правовую основу для транспортных платформ, таких как Uber или Lyft.

Обсуждения внедрения сервиса Uber в Словении ведутся годами. Бывшие словенские власти хотели вывести Uber на рынок в 2016 году, но процедура была отложена, поскольку местные таксисты жаловались, что разрешение Uber работать будет нечестной конкуренцией с существующими службами такси.

Ожидается, что новые поправки к закону также будут способствовать цифровизации транспортного сектора.

Согласно предложению, водители, использующие цифровые платформы, должны получить лицензию, как и обычные водители такси, в то время как водители такси не будут обязаны использовать таксометры и вместо этого смогут использовать программное обеспечение.