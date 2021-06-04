Москва, , 15:10 — REGNUM В рамках ЕАЭС есть определенные перекосы национальных интересов. Об этом 4 июня заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, подводя итоги секции «ЕАЭС: Успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития», состоявшейся на площадке Петербургского международного экономического форума.

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«Даже несмотря на то, что 2020 год был для всего мира достаточно сложным, нужно отметить, что в рамках нашего союза динамика взаимных инвестиций оказалась достаточно устойчивой перед пандемией. Это хороший показатель, — сказала Малкина. — Плюс мы можем говорить о том, что у нас сократилась доля минеральных продуктов в нашем товарообороте и увеличилась доля продукции химической промышленности. Выросли торговые операции по машинам, оборудованию, транспортным средствам. И может быть, мы не говорим о росте в 20%, но 1−2% стабильного роста наш торговый оборот по этим группам товаров показывает».

При этом Малкина отметила, что на различных площадках звучат слова о том, что, к сожалению, в ЕАЭС есть недостаток доверия между государствами-членами.

«Есть определенные перекосы национальных интересов. Но при этом, и это очень важно подчеркнуть, мы для себя поняли: наши государства-члены могут жить в режиме взаимной поддержки и взаимной дополняемости. И в подтверждение этих слов мы сегодня подчеркиваем, что стратегия евразийской экономической интеграции не для бумаги или чиновников. Она для людей и во благо людей государств-членов», — добавила Малкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Малкина рассказала о промышленной кооперации в рамках ЕАЭС.