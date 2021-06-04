Москва, , 15:10 — REGNUM Кризис отношений США и Европы может стать темой разговора глав России и США главным должна быть роль российского лидера Владимира Путина, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Одно лишь могу сказать: президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин делает все для того, чтобы мир не скатился к хаосу, большим проблемам, и чтобы не происходили конфликты, перерастающие в большие проблемы для всего мира. И его роль в этом, она просто-напросто неоспорима. Поэтому, считаем, что это, наверное, главное должно быть в разговоре». — цитирует Володина RT.

Может быть, он остудит те головы, горячие, которые в США за последнее время сделали много неправильного и несправедливого по отношению к другим странам, отметил спикер Госдумы.

«От этого мир страдает, вы видите, торговые войны и в отношении Китая, Турции, Ирана, других стран, да и в отношении той же Европы. Больше всех страдает Европа, на самом деле, от действий США. Вот это мы должны признать», — говорит спикер Госдумы, отмечая, что она утратила свою субъектность, хотя и создала органы, и Европарламент, и другие институты.

Кризис отношений, в первую очередь, сказался на европейских государствах, которые, с одной стороны, потеряли свой суверенитет, если брать небольшие страны, Чехию, Словакию, Прибалтийские государства, ту же Польшу, рассуждает Володин, с другой стороны от этого страдают Германия, Франция, Италия, потому что США с ними особо не считаются.

«И это все вопросы, которые, возможно, будут в повестке дня», — допустил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что фиксированной повестки дня на переговорах двух лидеров не будет.

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