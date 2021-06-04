Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и правительством Московской области, направленного на установление эффективного сотрудничества.

Подписи под документом поставили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечения распространения лучших практик в области выявления и развития талантов.

Соглашение будет способствовать региону в реализации 7 пункта «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

«В проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей» с 2018 года приняло участие более 240 тысячи жителей Московской области, 968 из них стали победителями. Управленцы ежегодно пробуют себя в конкурсе «Лидеры России», за три года его участниками стали 38 тысяч жителей региона, а 23 вошли в число победителей. Среди школьников самыми популярными конкурсами в Подмосковье стали «Мой первый бизнес», «Большая перемена» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior». Студенты вузов Московской области активно участвуют в олимпиаде «Я — профессионал» и в проекте «Профстажировки 2.0». Особенно успешные результаты молодежь демонстрирует в «Грантовом конкурсе молодежных инициатив», где за последние три года 419 проектов стали победителями. Говоря о наших проектах в Московской области, нельзя не упомянуть об образовательном центре нашей платформы — Мастерской управления «Сенеж», которая была создана в начале 2019 года. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов». Только в 2019—2020 годах в Мастерской управления «Сенеж» было проведено более 80 образовательных программ и мероприятий, слушателями которых стали более 28 тысяч человек. В рамках развития сотрудничества с городским округом Солнечногорск, на территории которого находится Мастерская управления, команды слушателей образовательной программы «Звездный путь» будут разрабатывать практико-ориентированные проекты для Солнечногорска. Разработка и реализация интересных и полезных идей участников программы поможет развитию территории Солнечногорска и будет способствовать формированию сообщества активных инициативных жителей, заинтересованных в улучшении жизни в родном округе», — рассказал журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Московской области проектов и конкурсов АНО «Россия — страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. Это может быть как введение дополнительных номинаций в уже существующие конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей», так и создание совершенно новых специализированных проектов, проведение совместных акций и мероприятий.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Московской области и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.

В рамках работы по Соглашению в ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия — страна возможностей» в Московской области, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.