Самара, , 15:15 — REGNUM 19 инновационных проектов в сфере высоких технологий получат статус резидента «Жигулевской долины» в Самарской области. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

«В технопарке будут реализованы следующие проекты: Smart-тренажера для водных видов спорта, программно-аппаратного комплекса для создания децентрализованных промышленных серверов для IoT-сетей, технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) с применением искусственного интеллекта», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Помимо этого, в технопарке планируют создать новые технологии для «умных» домов и построить центр по разработке и внедрению систем контроля за ходом возведения и эксплуатации зданий. Планируется также создать программно-аппаратный комплекс для мелиорации и увеличить производство индивидуальных дентальных имплантатов зубов.

«Также инноваторы планируют открыть два инжиниринговых центра — по проектированию и производству многоразовых быстровозводимых временных жилых комплексов и по разработке энергоэффективных автоматизированных промышленных тепловых пунктов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в технопарке «Жигулевская долина» в настоящее время работают свыше 250 резидентов, которые занимаются разработками в области медицины, информационных технологий, экологии и автомобильной промышленности. Работа идет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».