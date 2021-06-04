Москва, , 15:09 — REGNUM Глава РФПИ несколько сгустил краски. Публикации с негативными оценками «Спутника V» ничем не выделяется на общем фоне того, как в западной прессе пишут обо всём, что происходит в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

«Они, пожалуй, даже более сдержанны. Во всяком случае очень мало заявлений о каких-то массовых негативных последствиях прививок.

При этом негативные публикации о вакцинах крупных западных производителей тоже имеют место, и с тем же успехом европейские и американские фармацевты могли бы обвинить в их появлении российские компании.

Фармацевтический рынок действительно является очень ёмким и высокодоходным, но для того, чтобы не пустить российскую вакцину в те или иные страны у крупных компаний есть свои методы.

Они довольно тесно связаны лоббистскими связями с медицинскими чиновниками и политиками, так что вполне способны не допустить сертификации «Спутника V» не только в развитых странах, но и в ряде развивающихся, как это, например, произошло в Бразилии.

Какой смысл обрабатывать общественное мнение стран Запада против «Спутника V», если вакцина всё равно не будет допущена на их рынки?

А ведь есть и другие методы — например, препарат может быть «случайно» задержан на таможне из-за каких-то неточностей в документах, и пролежит там, пока не испортится.

И то, что в 66 странах, где российская вакцина уже закуплена и используется, ей не вставили палки в колеса, связано лишь с тем, что эти рынки западным фармацевтам не очень интересны, а их производственные мощности всё равно не справятся с таким объёмом заказов, считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инициаторами информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выступают западные компании «большой фармы» и антироссийские политические круги, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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