Варшава, , 15:08 — REGNUM Власти Дании должны отменить решение об отзыве разрешения на строительство польско-датского газопровода Baltic Pipe. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 4 июня заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач во время пресс-конференции.

«Baltic Pipe должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши. Это очень выгодный проект для обеих стран, и Польша рассчитывает на благосклонность правительства Дании в этом вопросе. К сожалению, часто, когда осуществляются инвестиции в области природных ресурсов и окружающей среды, за ними скрываются другие интересы — лоббистские и политические. Поэтому мы призываем правительство Дании учесть это и разобраться в ситуации, потому что завершение проекта будет выгодным для всех сторон», — заявил польский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на строительство польско-датского газопровода Baltic Pipe, которое было выдано управлением по охране окружающей среды Дании, отозвано датским апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов. Оно было принято из-за того, что агентство по охране окружающей среды недостаточным образом изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. При этом результате этого отзыва ведущиеся работы по строительству будут приостановлены.