Фарнборо , Великобритания, , 15:07 — REGNUM Британская студия nDreams представила новый трейлер своей экшен игры Fracked для устройств виртуальной реальности. Ролик был опубликован на YouTube-канале PlayStation.

В трейлере разработчики показали различные геймплейные элементы своего проекта: сражения с врагами, скалолазание и езду на лыжах. Они также напомнили, что Fracked является эксклюзивом платформы PlayStation VR.

У Fracked пока нет официальной даты релиза. Ожидается, что игра выйдет летом 2021 года.

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