Фарнборо , Великобритания, 4 июня 2021, 15:07 — REGNUM Британская студия nDreams представила новый трейлер своей экшен игры Fracked для устройств виртуальной реальности. Ролик был опубликован на YouTube-канале PlayStation.
В трейлере разработчики показали различные геймплейные элементы своего проекта: сражения с врагами, скалолазание и езду на лыжах. Они также напомнили, что Fracked является эксклюзивом платформы PlayStation VR.
У Fracked пока нет официальной даты релиза. Ожидается, что игра выйдет летом 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер новой VR-игры про путешествия во времени