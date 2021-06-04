Таллин, , 15:06 — REGNUM Многочисленные публикации в эстонских МИ о «нелегкой судьбе» задержанного властями Белоруссии Романа Протасевича выглядят постыдными на фоне молчания этих же медиа о судьбе содержащегося в эстонских застенках правозащитника Сергея Середенко.

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Об этом известный публицист русской Эстонии, бывший председатель Антифашистского комитета Эстонии имени Героя Советского союза Арнольда Мери Андрей Заренков заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Разглагольствования эстонских медиа о невероятных мучениях Протасевича выглядят очень неуклюже, если не паскудно. Это я «Постимеесу» и «Дельфи» с «Пяевалехтом» (ведущие СМИ Эстонии — ИА REGNUM) — посмотрите в зеркало или штаны наденьте!», — написал он.

Он добавил, что эстонские медиа обсуждают видео Романа Протасевича, где тот объясняет, что привело его в СИЗО: «Многие говорят, что делает он это в результате пыток. А когда Сергею Середенко даже не дают свидания и его суды проходят в режиме гостайны, этого никто не замечает?»

«Если уж мы такая демократическая страна, то почему не опубликовать такое же видео Сергею, так же, как и о Романе? Мы не знаем, применяются ли к Середенко пытки и психологическое воздействие специалистов, пользуясь тем, что о его судьбе прокуратура договорилась с судом без единого доказательства», — предположил Заренков.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся. Обвинения в его адрес до сих пор не выдвинуты.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России, правозащитные организации мира требуют освобождения Сергея Середенко.