Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 15:11 — REGNUM Россия не настроена враждебно к Эстонии, и эстонская сторона зря этого опасается. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 4 июня журналистам.
«С нашей стороны никакой враждебности нет. Но к сожалению, в Эстонии мы иногда слышим разные опасения там в связи с враждебностью России и так далее», — отметил он.
Представитель Кремля заявил, что такие предположения не соответствует действительности, хотя на межгосударственном уровне позитивного не много.
Дальнейшее развитие отношений Москвы и Таллина будет зависеть от политической воли. В России Эстонию и эстонцев очень любят, подчеркнул он.
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