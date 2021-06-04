Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Россия не настроена враждебно к Эстонии, и эстонская сторона зря этого опасается. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 4 июня журналистам.

«С нашей стороны никакой враждебности нет. Но к сожалению, в Эстонии мы иногда слышим разные опасения там в связи с враждебностью России и так далее», — отметил он.

Представитель Кремля заявил, что такие предположения не соответствует действительности, хотя на межгосударственном уровне позитивного не много.

Дальнейшее развитие отношений Москвы и Таллина будет зависеть от политической воли. В России Эстонию и эстонцев очень любят, подчеркнул он.

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