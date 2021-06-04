Нерехта, Костромская область, 4 июня, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Костромской области прекратили уголовное дело в отношении инженера, занимавшегося изготовлением «жучков». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Костромском районном суде.

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Житель Нерехты, работающий инженером в частной организации, изготовил два устройства для записи видео и аудиоинформации, замаскировав их под пожарные извещатели. Специалист попытался продать технику через популярный интернет-сервис. В дальнейшем один из «жучков» в рамках контрольной закупки приобрёл полицейский.

Уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, было передано в суд. Максимальная санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет.

При рассмотрении дела судья учёл «положительные характеристики» мужчины, наличие у него трёх малолетних детей и отсутствие проблем с законом. В ходе следствия нерехтчанин пожертвовал сумму, за которые он планировал продать «жучки» в фонд центра помощи детям. В итоге, мужчине назначили судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.