Чебоксары, , 15:03 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по делу об истязании двух детей — пятилетнего и четырёхлетнего. В преступлении признали виновной их мать, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстала 26-летняя новочебоксарка. Следствием установлено, что полгода, с августа 2020 года по январь 2021 года, она «систематически наносила побои двум своим детям 2015 и 2016 года рождения».

«Она наносила побои как руками, так и кабелем зарядного устройства от телефона, выбивалкой для ковров и палкой», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Горожанке назначено три года и три месяца условного срока, приговор не вступило в законную силу.

В прокуратуре отмечают, что фигурантка уголовного дела лишена родительских прав, дети переданы под опеку.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Чувашии было завершено расследование в отношении 29-летнего мужчины, которого обвинили в истязании семилетней дочери

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