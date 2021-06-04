Рига, , 15:03 — REGNUM С 10 июня в Латвии пройдут сразу несколько массовых мероприятий, на которых будет проверена готовность организаторов пропускать зрителей с сертификатами вакцинации COVID-19. Об этом сообщилdelfi.lv.

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Так, 10 июня пройдут два киносеанса в рижском кинокомплексе Forus Cinemas, 11 июня — концерт в рижском зале Dzintari, 12 июня — два театральных представления в Валмиерском театре драмы и 13 июня — выставка на открытой террасе центра культуры и отдыха Hanzas perons.

Сообщается, что зрителям будут предлагаться фиксированные места по персонализированным билетам. Ковид-сертификат или негативный тест на коронавирус будут проверяться на входе, а в помещениях будет контролироваться качество воздуха.

Результаты таких мероприятий станут важным показателем готовности латвийского общества к реализуемым правительством страны ослаблениям режима ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.