Киев, , 15:04 — REGNUM Киевский апелляционный суд арестовал имущество, принадлежащее депутату Верховной рады из группы «За будущее» Виктору Мялику. Об этом сообщило 4 июня информационное агентство «Украинские новости».

Как сообщается, депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 97 млн гривен или более $3,5 млн.

По данным стороны обвинения, Мялик мог построить несколько многоквартирных домов под Киевом для продажи. Депутат оформил на себя право собственности на 1221 квартиру. Таким образом, он мог платить налог в размере 5%, а не 18%.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о вручении депутату документов о подозрении.

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