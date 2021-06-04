Майкоп, , 15:01 — REGNUM Власти Адыгеи намерены тесно сотрудничать с «Газпромом» и «Единой Россией» для выполнения поручения президента Владимира Путина по доведению газопровода к домам жителей. До 2023 года в регионе планируется подключить к газоснабжению 16,8 тыс. домов и квартир. Об этом заявил 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. Глава Адыгеи, секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов принял участие в стратегической сессии партии на тему: «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» в рамках ПМЭФ.

Власти Адыгеи намерены тесно сотрудничать с «Газпромом» и «Единой Россией» Фото Алексея Гусева

Президент РФ Владимир Путин в послании предложил принципиально новый инструмент развития регионов в виде инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что партия «Единая Россия» поможет регионам подготовить заявки на инфраструктурные кредиты. Также он сообщил, что партия совместно с регионами составит адресную базу домов для бесплатного подключения к газу. Владимир Путин поддержал это предложение партии в послании и поручил правительству РФ обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.

«У Адыгеи высокий уровень газификации, республика давно и эффективно работает с «Газпромом». И это приносит свои результаты — мы не только увеличиваем энергомощности для развития региона, привлечения инвестиций, но и повышаем качество жизни людей. Газ приходит даже в самые отдалённые населённые пункты. Сейчас перед нами стоит задача выполнить поручение президента РФ по доведению газопровода к домам жителей. В этом вопросе будем тесно сотрудничать с «Газпромом» и «Единой Россией». Именно эти вопросы рассматривались сегодня на стратегической сессии партии», — прокомментировал Мурат Кумпилов.

На данный момент в Адыгее в подключении к газоснабжению нуждаются около 16,8 тыс. домовладений и квартир, в том числе для подключения 7,8 тыс. жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей. Суммарный объём вложений на эти цели составит, по оценкам, 4 млрд 875 млн рублей. В рамках стратегической сессии партии «Единая Россия» Глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили предстоящие совместные шаги по решению поставленной президентом РФ задачи в обозначенный срок.