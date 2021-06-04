Банда-Ачех, Индонезия, , 15:00 — REGNUM Лодка, на борту которой находились 81 беженец из Мьянмы, оказалась у берегов провинции Ачех в Индонезии, сообщает Antara.

Корабль отправился из Бангладеш с 90 беженцами, которые надеялись добраться до Малайзии. Однако двигатель лодки вышел из строя через четыре дня после того, как судно покинуло лагерь.

Беженцы смогли высадиться на острове Идаман в провинции Ачех.

Более миллиона беженцев из Мьянмы живут в переполненных лагерях в Бангладеш. Торговцы людьми часто заманивают беженцев, побуждая их путешествовать на лодках в страны Юго-Восточной Азии.