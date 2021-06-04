Таллин, , 15:00 — REGNUM Таллинская муниципальная полиция (МуПо) вернулась к проверке наличия проездных билетов у пассажиров в общественном транспорте столицы Эстонии. Об этом сообщил Postimees, отметив, что эта привычная для муниципалов деятельность была приостановлена весной 2020 года в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

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«Во вторник, 4 мая, возобновилась работа контролеров, ведутся активные проверки. Помимо этого, всем желающим раздают маски», — сообщили в МуПо.

До сих пор работники муниципальной полиции Таллина проводили в общественном транспорте столицы проверку наличия у пассажиров масок. За год с небольшим было проверено более чем 3000 единиц общественного транспорта (автобусы, трамваи, пригородные электрички) и было роздано 3689 масок.

Ношение маски в общественном транспорте столицы Эстонии по-прежнему настоятельно рекомендуется.