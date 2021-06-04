Варшава, , 14:59 — REGNUM Депутат Европейского парламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Анна Фотыга в интервью Polskie Radio 24 обвинила страны Западной Европы и США в «слишком мягком» давлении на белорусскую власть.

«Западные демократии слишком мягко реагируют на жестокие действия Александра Лукашенко. Реакция Запада непропорционально мягкая. Я помню, в прошлые годы санкции и то были жестче, при этом раньше гражданское общество в Белоруссии не давили так сильно, как сегодня. В настоящий момент санкции Запада в основном точечные и символические — ограничение на въезд в ЕС или запрет на деятельность компаний, которые и так не торгуют с Западом. Белорусская власть ничего не теряет из-за таких санкций», — заявил 4 июня политик.

По словам евродепутата, последующие пакеты санкций против Минска должны быть отраслевыми и затрагивать сферы нефтепереработки и калийных удобрений.

«Белорусские предприятия активно торгуют с ЕС и США нефтепродуктами и калийными удобрениями. Это важные источники дохода в белорусский бюджет. На Западе должны подумать над ограничениями в данной сфере», — подчеркнула Фотыга.