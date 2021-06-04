Донецк , Ростовская область, , 14:59 — REGNUM В Ростовской области почтили память погибших шахтёров Донбасса. Митинг «Шахтёрская слава не меркнет века» состоялся у обелиска горнякам в Донецке.

«Впервые скорбная дата появилась в календаре в 2001 году, её приурочили ко дню смерти Героя Социалистического Труда Михаила Чиха — горняка, чьё имя вошло в историю угольной промышленности Дона», — напомнил глава администрации Донецка Роман Кураев.

К обелиску собравшиеся возложили венки и цветы. Память горняков почтили минутой молчания.