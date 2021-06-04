Приштина, , 15:03 — REGNUM Полиция Косово начала операцию по выявлению злостных нарушителей ПДД, не пропускающих пешеходов на пешеходном переходе и не прекращающих движение на красном свете светофора. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Глава дорожно-патрульной службы Приштины Миляим Фейзуллаху сообщил, что акция началась на прошлой неделе и будет продолжаться также на следующей. Поводом к проведению операции стало умножение числа ДТП.

По словам Фейзуллаха, за последние три месяца 200 водительских прав были изъяты только за проезд на красный свет — карательные меры за это нарушение, а также за пересечение сплошной, были ужесточены по сравнению прошлым годом. Отмечается, что для контроля за нарушителями начали использовать дроны.

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