Берлин, , 15:01 — REGNUM В мае 2021 года в Германии было продано 230 600 новых автомобилей, что на 37% больше, чем в мае 2020 года. Об этом сообщает Федеральное управление автомобилизации (KBA).

Отмечается, что немецкий автомобильный рынок продолжает восстанавливаться после ограничений в период пандемии. Так, по сравнению с продажами в мае 2019 года текущая реализации упала на 44%.

За первые пять месяцев 2021 года в Германии было продано 1,11 млн авто, что на 13% больше, чем в 2020 году, но на 27% меньше, чем в 2019 году.

Доля электромобилей на авторынке Германии составила по итогам майских продаж 11,6%. Всего было продано 26 800 электрокаров. Также жители Германии приобрели в прошлом месяце около 27 200 подключаемых гибридных автомобилей, что в четыре раза больше, чем год назад.

Напомним, в апреле 2021 года продажи на немецком авторынке выросли в годовом сравнении на 90%, до 229 650 экземпляров.

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