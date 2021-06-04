Москва, , 14:58 — REGNUM В преддверии выборов российские ведомства соревнуются в том, кто придумает для граждан РФ лучший подарок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

«Скорее всего, решение сделать 31 декабря официальным праздничным днем, вроде бы, не нанесет серьезного ущерба производительности труда и доходам бизнеса.

Реально и так в большинстве организаций, где процесс не является непрерывным, этот день и так был неофициальным выходным.

Многие сотрудники отпрашивались с работы, остальные больше были заняты покупками к новогоднему столу и предварительным празднованием с коллегами.

Те, кто планировал на новогодние каникулы поездки, старались уехать именно в этот день или накануне.

Теперь видимо таким неофициальным полувыходным станет 30 декабря. Возможно, это несколько снизит нагрузку на транспорт, ведь теперь уезжающие смогут выбирать из двух дат отъезда», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что возможность объявления 31 декабря постоянным выходным днём рассмотрит Министерство труда и социальной защиты РФ.

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