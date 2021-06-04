Москва, , 14:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает вмешательства Запада в выборы в нижнюю палату парламента.

«И США, и Запад попытаются вновь сделать все возможное для того, чтобы продвинуть для них более лояльные политические силы, тех, кто будет отрабатывать их интересы», — цитирует Володина RT.

Будут делать все, чтобы остановить Россию, подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования в сентябре.

Читайте также: В Госдуме советуют КПРФ не оспаривать в КС запрет избираться экстремистам