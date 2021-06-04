Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Компания «Газпром» готова к заполнению газом трубопровода «Северный поток —2». Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«На этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции «Славянская», — сказал глава государства. Он отметил, что станция является одной из самых мощных в мире.

«Газ на «Славянскую» подан. Таким образом, Газпром готов к заполнению газом «Северного потока —2», — добавил Путин

Он отметил, что трубопровод напрямую соединит газотранспортные системы России и Германии. Президент добавил, что этот маршрут обеспечит энергетическую безопасность ЕС.

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