Таллин, , 14:55 — REGNUM Жители Таллина должны чаще пить воду из-под крана вместо бутилированной воды. С таким призывом к горожанам и гостям столицы Эстонии, а также к предпринимателям обратилась мэрия Таллина. Как сообщила таллинская пресс-служба, таким образом можно кардинально снизить возникновение вредных для природы отходов.

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, предлагая воду из-под крана вместо бутилированной, можно наглядно продемонстрировать как свою ориентированность на клиента, так и заботу об окружающей среде и здоровье людей.

Так, по расчетам мэрии, предложенная клиентам питьевая вода из-под крана объемом в один кубометр позволит предотвратить производство 2000 пластиковых и стеклянных бутылок, их транспортировку и обработку. Кроме того, вода из-под крана заметно дешевле: если цена пол-литра водопроводной воды составляет менее евроцента, то стоимость самой дешевой бутылки с водой дороже как минимум в 50 раз.

Кроме того, переработка тары требует значительных ресурсов: пустые бутылки нужно снова транспортировать и заниматься подготовкой к переработке — сортировать, измельчать, вновь транспортировать.

«Предпочитая воду из-под крана бутилированной, выигрывают все», — подчеркнул Рийсалу.