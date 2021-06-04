Ярославль, 4 июня 2021, 14:55 — REGNUM В Данилове Ярославской области районный суд избрал меру пресечения в отношении одного из мужчин, который подозревается в поджогах машин врачей местной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
Второму мужчине, также ранее задержанному по подозрении в поджоге, меру пресечения суд определять не будет. Вероятнее всего, он отпущен под подписку о невыезде.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Данилове Ярославской области в мае 2021 года сгорела машина заместителя главного врача Даниловской центральной районной больницы. За несколько до этого несколько автомобилей медперсонала облили смывной краской. Местные жители говорили о том, что ранее судимый даниловец держит в страхе весь город.
3 июня ярославская полиция сообщила о том, что по подозрению в поджогах задержаны двое мужчин 41 и 28 лет. ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.
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