Таллин, , 14:54 — REGNUM

Традиционная, IX-я Московская конференция по международной безопасности состоится без участия прибалтийских стран. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee, ознакомившись со списком государств, представители которых приглашены на форум. Приглашение приехать в российскую столицу получили главы оборонных ведомств 119 государств мира и руководство НАТО. Свое согласие дали представители уже 49 государств.

«Оказывается, вовсе не обязательно быть включенным в официальный список недружественных стран», — сделали вывод в sputnik-meedia.ee.

Пленарные заседания конференции будут посвящены стратегической стабильности и неконтролируемому распространению оружия массового поражения и средств его доставки, а также пандемии COVID-19, киберугрозам, проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона и опасности начала в регионе гонки вооружений.

Участникам форума предлагается рассмотреть вопросы усиления военной активности в Европе, обсудить шаги по укреплению мер доверия, повышения транспарентности военной деятельности, восстановлению многостороннего диалога в сфере безопасности.

Московская конференция по международной безопасности пройдет с 22 по 24 июня 2021 года.